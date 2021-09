Volley, l'Italia distrugge i tedeschi e va in semifinale agli Europei

Il primo obiettivo, quello minimo, è stato centrato. Ma nessuno ha intenzione di fermarsi. L’Italvolley maschile torna tra le prime quattro del campionato europeo dopo sei anni di assenza. Dopo aver passeggiato nella fase a gironi e nell’ottavo di finale contro la Lettonia, i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno stravinto anche contro la Germania di Andrea Giani, piegata 3-0 in un match mai in discussione e durato complessivamente poco più di un’ora e mezza.

Questa volta a ‘Giangio’ non è quindi riuscito lo scherzetto alla sua Italia come agli Europei del 2017 e del 2019, quando con la Slovenia prima e la stessa Germania poi sconfisse gli Azzurri conquistando altrettante finali, poi perse contro Francia e Russia.

Italia dominante in tutti i fondamentali e sempre concentrata: una prestazione di livello assoluto che induce a sognare in grande. Top scorer Alessandro Michieletto con 13 punti e il 65% in attacco, a ruota Daniele Lavia (12 punti e 56%), quindi Giulio Pinali (11, 64%).

Italia-Germania, la cronaca del quarto di finale

Dopo un inizio equilibrato l’Italia ha preso il largo grazie a solide percentuali in battuta, ai muri di Anzani e Lavia alla classe del solito Michieletto, trascinatore e autore del punto che ha chiuso il primo set sul 25-13.

Un punteggio eloquente che ha portato la Germania a reagire in apertura del secondo set, ma ancora una volta l’equilibrio è durato poco. I colpi di Karlitzek non sono bastati ai tedeschi per restare in partita e l’Italia ha inesorabilmente dilagato, trascinata da un super Galassi alla battuta.

Vinto il secondo parziale per 25-18, l’Italia ha abbassato la tensione in avvio di terzo set, che è stato in equilibrio fino all’undici pari, complice qualche errore gratuito di troppo degli Azzurri in tutti i fondamentali. C’ha però pensato poi la classe di Daniele Lavia, con tre punti consecutivi, a scavare un gap che la Germania non è più riuscita a colmare. I muri di capitan Giannelli e i colpi di Pinali hanno fatto il resto chiudendo il terzo set sul punteggio di 25-19.

In semifinale l’Italia affronterà i campioni continentali in carica della Serbia, sabato 18 a Katowice e potrà essere seguita in diretta QUI.

