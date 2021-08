Euro 2021, Italia ai quarti: battuto il Belgio

Tutto facile per l’Italvolley femminile, che centra la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo in corso di svolgimento tra Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia.

Dopo il brillante girone di qualificazione con cinque vittorie su cinque ed un solo set perso le ragazze di Davide Mazzanti hanno piegato agli ottavi anche il Belgio, sconfitto con il punteggio di 3-1 e i parziali di 25-14, 23-25, 25-17, 25-12.

Con in campo Alessia Mazzaro al posto dell’infortunata Sarah Fahr l’Italia, come si deduce dai parziali, ha sofferto solo nel secondo set per poi piegare un avversario privo di due stelle ben note agli appassionati italiani come Lise Van Hecke, giocatrice di Monza, e Britt Herbots di Novara.

Nel quarto di finale in programma il 1° settembre l’Italia affronterà la vincente di Russia-Bielorussia

