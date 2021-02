Euro 2022: le azzurre di Bertolini all'Europeo

La Nazionale di Calcio Femminile dice presente.

Le azzurre di Milena Bertolini ottengono con un roboante 12 a 0 a un malcapitato Israele il pass per prendere parte alla fase finale degli Europei Femminili. La competizione si disputerà in Inghilterra in 10 stadi (passando dall’Old Trafford a Wembley) dal 6 al 31 luglio 2022.

Alla formazione italiana bastava semplicemente siglare due reti di scarto: le azzurre però fanno di più e ne mettono a referto 12 per non lasciare alcun dubbio.

La squadra del C.T Bertolini ha ottenuto il successo tra le mura dello stadio Artemio Franchi dove già nel 2018 avevano conquistato anche la storica qualificazione ai Mondiali di Francia.

Doppiette di Giacinti, Bonansea e Sabatino e poi Girelli, Gugliano, Rosucci, un autogol e la giovane Caruso.

Oltre all’Italia e all’Inghilterra ospitante, già qualificate anche Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Olanda, Norvegia, Spagna e Svezia. Le altre tre usciranno dai playoff tra le sei peggiori seconde.

OMNISPORT | 24-02-2021 20:07