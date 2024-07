Euro 2024, Spagna-Francia: sfida che sembra una finale

Martedi' alle 21 la prima semi, mercoledi' in campo Olanda-Inghilterra

Al via martedi’ le semifinali di Euro 2024: alle 21, a Monaco, la prima sfida tra Spagna e Francia. Mercoledi’ alla stessa ora, a Dortmund, Olanda-Inghilterra. “La Spagna e’ stata la migliore finora”, ha detto il ct francese Didier Deschamps. “Ha la capacita’ di controllare la partita. Il loro centrocampo e’ forte, Rodri essenziale”. Su Mbappe’: “Sara’ sicuramente in campo. Volevamo che si riposasse il piu’ possibile. Domani fara’ di tutto per dare il 110%, cosi’ come il resto del gruppo”. “Questa partita potrebbe essere la finale: entrambe sono fantastiche”, gli fa eco il collega spagnolo Luis de la Fuente. “Sono avversari formidabili: hanno giocatori di livello mondiale. Noi cercheremo di essere fedeli a noi stessi, alle caratteristiche di gioco che ci hanno portato fin qui”.