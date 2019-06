Euro donne, le magnifiche dodici

Lo staff tecnico coordinato da coach Marco Crespi ha scelto le 12 Azzurre che da giovedì giocheranno l'EuroBasket Women 2019 (Serbia e Lettonia, 27 giugno-7 luglio).

L'Italia esordisce il 27 giugno con la Turchia. Il giorno dopo si torna in campo con l’Ungheria, il 30 la Slovenia. Tutte le partite si giocano alle 18.30 e sono trasmesse in diretta da SkySport1HD e SkySportArenaHD. Le prime dei 4 gruppi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. In quel caso l’Italia incrocia le squadre del girone D (Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia). La fase finale si giocherà a Belgrado. Le prime sei dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020. Le ultime due giocatrici autorizzate a lasciare il raduno sono state Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini.

Saranno cinque le esordienti al Campionato Europeo, ovvero Caterina Dotto, Romeo, Cubaj, Ercoli e Andrè. La veterana del gruppo è Giorgia Sottana, per il capitano quello in Serbia sarà il quinto Europeo (2007, 2013, 2015 e 2017), 4 per Cinili e Francesca Dotto. Domani la squadra parte per la Serbia, volo a Belgrado e poi trasferimento in pullman a Nis, sede del nostro girone.

Le Azzurre (anno di nascita, altezza, ruolo, presenze, punti

0 Caterina Dotto (’93, 1.70, Playmaker, 14, 77)

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, 10, 104)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia, 134, 1298)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, Ala, 46, 440)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker, 88, 613)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, Ala, 29, 80)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, Guardia, 102, 344)

19 Lorela Cubaj ('99, 1.93, Centro, 8, 23)

20 Elisa Ercoli ('95, 1.90, Centro, 11, 10)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala, 95, 387)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, Centro, 19, 145)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, Ala, 34, 226)

All. Marco Crespi

Assistente allenatore: Alessandro Magro

SPORTAL.IT | 24-06-2019 16:56