EuroBasket: che colpo di scena! La stella Nba torna in Nazionale

06-08-2022 15:05

Il più incredibile fra i coup de théâtre: Goran Dragic, dopo cinque anni, torna in Nazionale. Il 36enne, Mvp Nba nel 2014, nonché nuovo giocatore dei Chicago Bulls, sarà al fianco di Luka Doncic per provare a mantenere la Slovenia in cima all’Europa. La squadra di Aleksander Sekulić è infatti campione in carica dal 2017, l’ultima volta che si disputò, in Turchia, la manifestazione continentale.

Fu proprio in Turchia che Dragic indossò la casacca della sua Nazionale contribuendo in maniera decisiva al successo: il playmaker, nato a Lubiana il 6 maggio 1986, nella finale contro la Serbia mise a referto 35 punti. Quella (ma non solo quella) gara lo portò a essere eletto anche miglior giocatore della competizione.

La Slovenia di Dragic e Doncic è inserita nel ‘gruppo di ferro’ con Francia, Germania, Serbia, Lituania, Bosnia e Ungheria. Gli Europei inizieranno il primo settembre. L’Italia è inserita nel gruppo C con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Proprio contro la formazione baltica, il 2 settembre, è fissato l’esordio degli Azzurri.