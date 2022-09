Eurobasket, Doncic applaude le difese europee

07-09-2022 14:31

È un parere piuttosto interessante e che può far riflettere quello fornito da Luka Doncic in merito alla qualità delle difese di squadra in Europa.

Quest’ultime infatti, secondo il portacolori dei Dallas Mavericks, sono parecchio superiori a quelle dell’NBA dove, più che i collettivi, a mettersi in evidenza sono le skills dei singoli gocatori.

“Penso che l’NBA abbia i migliori difensori al mondo ovviamente. Ma qui in Europa la difesa di squadra è molto più impressionante” ha detto Doncic nella conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro la Germania.

“Essendo il campo più piccolo, hai meno violazioni di tre secondi. Quindi penso che la difesa di squadra sia molto importante” ha chiosato lo sloveno.