EuroBasket: il miglior giocatore NBA fino a ora? È una sorpresa pazzesca!

12-09-2022 21:33

Lauri Markkanen, per ora, è il miglior giocatore dell’Nba agli Europei di basket. La sua efficienza, a sorpresa visti i pronostici della vigilia, è superiore a quella di Luca Doncic, Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo. Alla 7ª posizione di questa particolare classifica troviamo Simone Fontecchio (che NBA deve ancora esordire ma che è stato chiamato dagli Utah Jazz).

Markkanen, future compagno di Fontecchio, ha letteralmente dominato la Croazia negli ottavi di finale: i suoi 43 punti hanno permesso alla Finlandia di centrare il passaggio del turno. La sua efficienza, dati riportati da Sky Sport 24, è di 47 punti. Al secondo posto c’è Nikola Jokic: il due volte MVP dell’NBA, ieri (domenica), è stato sconfitto dall’Italia di Gianmarco Pozzecco in un match che è già stato consegnato alla storia. Il suo tasso di efficienza è di 41 punti. Al terzo posto c’è la stella dei Dallas Mavericks, Luca Doncic (tasso di efficienza 33). Per ora, incredibilmente, fuori dal podio c’è l’MVP delle scorse Finals, Giannis Antetokounmpo. Il fuoriclasse dei Bucks ha un tasso di efficienza di 30 punti. Ieri si è caricato sulle spalle la sua Grecia e, superati i momenti più difficili, l’ha portata al successo contro la Repubblica Ceca.

Scorrendo la classifica, come detto, in 7ª posizione troviamo Simone Fontecchio. Il suo ‘urlo’ dopo la clamorosa giocata nel finale – canestro e tiro libero aggiuntivo che, di fatto, ha chiuso la partita contro la Serbia – sta ancora riecheggiando fra le strade di Berlino. Il nuovo giocatore degli Utah Jazz ha un’efficienza di 23. In attesa del quarto di finale contro la Francia ((in programma mercoledì) con la quale gli Azzurri hanno un conto aperto. Fu la squadra transalpina a bloccare, proprio ai quarti, la corsa dell’ItalBasket alle Olimpiadi. E poi c’è ancora quel 360 gradi – non perfettamente eseguito – di Gobert che l’ItalBasket non ha di certo dimenticato…