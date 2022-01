Eurocup, continua l’odissea della Reyer Venezia

25-01-2022 21:40

Col passare delle ore si fa sempre più stressante l’approccio alla gara di Eurocup contro il Bursaspor da parte della Reyer Venezia.

La formazione lagunare, a causa di una tempesta di neve che ha bloccato il traffico in Turchia, non è ancora riuscita a imbarcarsi per Istanbul e questo la obbligherà a una vera e propria corsa contro il tempo domani visto che i vertici dell’Eurocup hanno respinto la richiesta di rinvio del match.

Come riporta Superbasket, gli organizzatori della seconda competizione continentale hanno applicato il regolamento che “non considera il caso di “forza maggiore” per l’impossibilità di raggiungere la sede della partita solo se il volo della squadra ospite non prevede l’arrivo in città il giorno precedente della partita”.

La Reyer dunque, sperando in un miglioramento del meteo, sarà costretta a fare un ultimo disperato tentativo per raggiungere domani in giornata la sede di gioco sita a tre ore di macchina da Istanbul, un tragitto che, per via della neve caduta nelle scorse ore, potrebbe essere anche più lungo del previsto e portare gli orogranata ad arrivare al palazzetto a ridosso della palla a due.

