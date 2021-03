Eurocup: la Virtus cerca la semifinale

È già tempo di secondo atto nei quarti di finale di Eurocup, con le V Nere che vanno a Badalona da favorite e decise a confermare le previsioni mandando già in archivio questo turno. Nella prima gara settimanale infatti, Belinelli e soci hanno vinto per 80-75 confermando quanto tutti si aspettavano: oggi però il compito sarà certamente più complesso,

Le V-Nere, pur faticando, si sono imposte nella prima sfida di martedì a Bologna e con un altro successo staccherebbero il pass per le semifinali. Badalona, dal canto suo, vuole assolutamente forzare gara tre. Nella prima sfida tra le due squadre, la chiave sono stati i liberi che le V-Nere sono riuscite a procurarsi. Gli spagnoli, infatti, hanno faticato a limitare la fisicità dei bolognesi e nel primo atto tra i due sodalizi si sono visti costretti a spendere moltissimi falli.

Ad ogni modo, rispetto a gara 1, la Virtus ha anche dei margini di miglioramento. Le V-Nere, infatti, possono e devono sicuramente tirare meglio per non rischiare di compromettere il passaggio del turno. Il ghiaccio è stato rotto, ora serve “la” prestazione per conquistare la semifinale.

OMNISPORT | 26-03-2021 16:30