Eurocup: la Virtus lotta ma il finale sorride al Buducnost

01-02-2022 23:18

Non riesce a rialzare la china la Virtus Bologna. La formazione bianconera infatti, già k.o. contro Ulm settimana scorsa, ha rimediato la seconda sconfitta di fila perdendo di misura in casa contro il Buducnost.

Senza Belinelli e Sampson (positivi al Covid-19), i felsinei per tre quarti hanno giocato alla pari coi forti rivali montenegrini i quali, alla fine, sono riusciti ad avere la meglio solo negli ultimissimi possessi dell’ultimo periodo.

Qui infatti, dopo esser stati avanti in doppia cifra e aver subito la grintosa rimonta virtussina, gli ospiti grazie a Seeley e Coobs hanno fissato sul tabellone del PalaDozza il definitivo 62-68, un risultato questo che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Scariolo i quali ora, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Eurocup, si trovano quinti in classifica nel Gruppo B comandato da Gran Canaria.

“Congratulazioni al Buducnost, sono una squadra forte e dura da affrontare, soprattutto dopo l’innesto di un giocatore di alto livello come Perry. Allo stesso tempo sono orgoglioso dei miei ragazzi, la prima sconfitta in cui sono davvero orgoglioso della mia squadra” ha detto a fine partita l’ex assistente dei Toronto Raptors.

“Certo, abbiamo fatto degli errori, qualche rimbalzo di troppo concesso, rotazioni sbagliate su Popovic soprattutto nel primo tempo ma abbiamo lottato, abbiamo davvero giocato faccia a faccia nonostante le problematiche che conoscevamo. Non ci fermiamo, qui nessuno si ferma, remiamo con più energia in Eurocup. Loro hanno tenuto percentuali migliori delle nostre, noi però abbiamo avuto una percentuale di canestri segnati su assistenza onestamente pazzesca”.

Di seguito il tabellino della gara.

Virtus Segafredo Bologna-Buducnost Voli Podgorica 62-68 (13-19; 30-34; 47-50)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 2, Cordinier 16, Mannion 5, Pajola 5, Alibegovic 4, Ruzzier, Jaiteh 19, Alexander 3, Ceron ne, Barbieri ne, Weems 8, All. Scariolo.

Buducnost Voli Podgorica: Coobs 8, Atic 9, Sehovic ne, Micov 7, Barovic , Seeley 5, Tarolis 2, Nikolic , Jagodic-Kuridza 3, Popovic 23, Reed 3, Perry 8, All.Dzikic.

