Terzo k.o consecutivo in Eurocup per la Virtus Bologna.

La formazione di Scariolo perde dopo una buona partita: fatale il black out dell’ultimo periodo. Contro Valencia le V nere si arrendono per 83 a 77 nel Round 13 di Eurocup. I bolognesi nel terzo quarto erano +11 al 30 peccato poi abbiano subito la rimonta dei padrroni di casa.

No solo è il terzo ko di fila in coppa, ma è il quarto nelle ultime cinque partite e il terzo consecutivo in trasferta.

