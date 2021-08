EuroLeague Women: i gironi per Reyer Venezia e Famila Schio

Questa mattina sono stati definiti i Gironi della Regular Season della stagione 2021-22 di EuroLeague Women.

I 14 club testa di serie che hanno già un posto in Regular Season e due segnaposto per le squadre che guadagneranno il loro posto dalle qualificazioni sono stati sorteggiati in due gironi da otto squadre ciascuno. I risultati sono i seguenti:

Girone A: UMMC Ekaterinburg (RUS); Profumerie Avenida (ESP); ZVVZ USK Praga (CZE); BLMA (FRA); TTT Riga (LAT); Umana Reyer Venezia (ITA); PBC MBA Mosca (RUS); Vincitore torneo di qualificazione 1 (Kayseri/Sepsi/Szeskzard)

Girone B: Fenerbahce (TUR); Dinamo Kursk (RUS); Cestino di Sopron (HUN); Spar Girona (ESP); Galatasaray SK (TUR); Basket Landes (FRA); VBW Arka Gdynia (POL); Vincitore torneo di qualificazione 2 (Bourges / Schio / Valencia)

I due posti rimanenti nella Regular Season saranno determinati in due tornei di qualificazione round-robin di tre club ciascuno. Il primo si svolgerà a Sfantu Gheorghe, in Romania e l’altro a Schio, in Italia.

Le qualificazioni all’EuroLeague Women si svolgeranno dal 21 al 23 settembre e l’inizio della Regular Season è previsto per il 6 ottobre.

OMNISPORT | 19-08-2021 13:16