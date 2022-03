Eurolega: Barcellona a fatica, Fenerbahce ancora ko

03-03-2022 23:46

Trionfa il fattore campo nelle prime quattro partite della 28ª giornata di Eurolega.

In attesa dei posticipi Panathinaikos-Olimpia e Bayern-Olympiacos, il turno, privato dei match delle squadre russe, sospese dal torneo a causa della guerra in Ucraina, si è aperto con i successi di Efes, Stella Rossa, Alba Berlino e Barcellona su Fenerbahce (84-79), Baskonia (86-83), Zalgiris (82-74) e Monaco (88-83).

Importanti in particolare le vittorie dei catalani di Jasikevicius, che piegano la squadra del Principato, ferma da tre settimane, solo nel finale (22 punti per Dante Exum) staccando in vetta il Real, e dei campioni in carica di coach Ataman, che, trascinati dai 24 punti di Vasilije Micic, si aggiudicano il derby turco infliggendo un pesante ko alla squadra di Djordjevic e proseguendo la rincorsa ad un posto nei playoff, che potrebbe venire favorita dall’eventuale esclusione di Cska, Unics Kazan e Zenit.

Piazzamento playoff al momento lontano per Stella Rossa e Alba Berlino.

OMNISPORT