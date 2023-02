Eurolega, Belinelli si accende e la Virtus vince in Francia: sogno playoff vivo

La squadra di Scariolo ha battuto in trasferta in Francia l'ASVEL Lyon-Villeurbanne

03-02-2023 23:07

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Bologna in Eurolega: la squadra di Scariolo, dopo aver piegato martedì in casa la Stella Rossa, si impone in trasferta in Francia sul campo dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne, battuto per 77-64.

Ottimo avvio delle V Nere, ma i padroni di casa reagiscono e all’intervallo lungo gli ospiti sono avanti di sole due lunghezze, 39-37. Nella ripresa gli emiliani blindano la difesa e allungano grazie a Cordinier e Hackett, riportandosi a +7 alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo la Virtus consolida definitivamente il vantaggio trascinata da Pajola e Belinelli, mettendo al sicuro la vittoria.

Il top scorer del match è Belinelli con 21 punti, nel Lione il migliore è De Colo con 15. Grazie a questo successo la Virtus si porta a 11 vittorie, raggiungendo l’Anadolu Efes all’undicesimo posto, e mette nel mirino la zona playoff. Lione ferma a otto vittorie all’ultimo posto insieme a Panathinaikos e Olimpia Milano.