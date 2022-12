Eurolega, Bologna cade contro il Baskonia

22-12-2022 22:56

Non centra il tris di vittorie in Eurolega la Virtus Bologna, piegata dal Baskonia che invece coglie la 5^ vittoria di fila.

Sono i baschi, trascinati da Marinkovic (22 punti) e Henry (13 assist) a guidare nel punteggio sin dalle prime battute: è Teodosic l’ancora di salvezza felsinea, perché senza Ojeyele, Mickey e Cordinier non c’è la giusta energia per andare a canestro con forza e precisione; è proprio a livello fisico che i padroni di casa brillano, nonostante l’infortunio al play tiratore Howard. Il divario nel punteggio cresce, complice la serata no di Shengelia e Jaiteh, sino al -20 del 25′, allora scatta l’orgoglio da campione di Belinelli che infila una sequenza di tre triple, dopo averne fallite quattro, e riporta la truppa di Scariolo a -6 (78-72), ma il tentativo di rimonta italiano è subito annacquato da un break di 5-0 che certifica la 9^ sconfitta nel torneo.

Baskonia-Virtus Bologna 90-79 (17-14, 45-31, 63-51)

Baskonia: Howard 7, Raieste ne, Henry 3, Sedekerskis 12, Marinkovic 22, Diez 6, Thompson 6, Kotsar 12, Enoch 10, Costello 4, Giedraitis 8, Hommes. Allenatore: Penarroya

Virtus Bologna: Mannion 11, Belinelli 15, Pajola, Bako 8, Jaiteh 6, Lundberg 7, Shengelia 15, Hackett 4, Camara ne, Weems 6, Teodosic 7. Allenatore: Scariolo

Il prossimo impegno europeo delle V nere sarà venerdì contro il Fenerbahce al PalaDozza.

Queste le impressioni di Sergio Scariolo: