Eurolega, c'è la data del recupero di Olimpia-Zenit

Prende forma il calendario della seconda fase dell’Eurolega 2021-2022.

Dopo i tanti rinvii causati dai diversi focolai di Coronavirus che hanno interessato diverse squadre a cavallo tra la fine del 2021 e i primi giorni del 2022, è stato definito il calendario dei recuperi.

L’ultimo match a venire “incasellato” è stato quello tra l’Olimpia Milano e lo Zenit San Pietroburgo, inizialmente in calendario per il 7 gennaio, ma poi rinviato a data da destinarsi a causa del focolaio scoppiato all’interno del gruppo-squadra russo alla viglia della partenza per l’Italia.

Il match è stato inserito nella penultima settimana di regular-season e verrà disputato martedì 29 marzo, rendendo particolarmente “infuocata” la settimana dell’Olimpia, che ospiterà il Monaco giovedì 31 per poi concludere la stagione regolare giovedì 7 aprile con la trasferta a Lione contro l’Asvel Villeurbanne, ultimo impegno prima dell’auspicato inizio dei playoff.

