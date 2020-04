Eurolega, Gherardini: "Ci riaggiorneremo a inizio maggio"

Al momento, i vertici dell'Eurolega non hanno nessuna intenzione di abbandonare l'idea di annullare la stagione in corso (seguono le evoluzioni dell'NBA). La conferma arriva da Gherardini: "Ci riaggiorneremo a inizio maggio", le sue parole a Cantieri Aperti 365.

Il GM del Fenerbahce aggiunge: "Mancano troppe risposte per poter progettare la ripartenza. Vediamo come ne usciremo da questa situazione. La speranza è che si possano minimizzare le perdite per ripartire".

SPORTAL.IT | 06-04-2020 07:52