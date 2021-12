30-12-2021 23:24

Questi i risultati odierni della diciottesima giornata della regular season: Unics Kazan-Anadolu Efes Istanbul 75-67, Stella Rossa Belgrado-Zenit San Pietroburgo 76-80 all’overtime, Panathinaikos Atene-Zalgiris Kaunas rinviata per Covid, Baskonia Vitoria-Barcellona 94-75, Asvel Villeurbanne-Bayern Monaco rinviata per Covid. i blaugrana falliscono la fuga e restano con una vittoria di vantaggio sul Real Madrid ma con una partita in più.

