Eurolega, il Real batte l’Efes e tiene aperta la serie

C’è ancora speranza per il Real Madrid in Eurolega. Con una rimonta tutta cuore e orgoglio nell’ultimo quarto, le merengues si impongono 80-76 sull’Efes e accorciano sul 2-1 una serie che a dieci minuti dalla sirena finale sembrava destinata a chiudersi in favore degli ospiti.

Dopo aver condotto la gara per trenta minuti, pareva infatti che la formazione turca potesse mettere la parola fine sul confronto infliggendo l’ennesima delusione agli spagnoli. Invece, mossi da grande spirito di rivalsa, gli uomini di coach Laso hanno infiammato un’entusiasmante rimonta e con un incredibile 16-0 di parziale nei minuti conclusivi sono riusciti a strappare un successo tanto insperato quanto vitale per sperare ancora nelle Final Four.

A nulla sono serviti per l’Efes i 29 punti di un mostruoso Micic e i 18 di Beaubois: le loro realizzazioni sono state vanificate dal rientro prepotente del Real che, ispirato dai canestri di Llull (20 punti), Abalde (11), Tyus e Garuba (10 a testa), hanno soverchiato inerzia e punteggio dell’incontro.

Tutto rinviato dunque a Gara 4 (in programma giovedì), match in cui gli iberici proveranno a sfruttare la fiducia data dalla vittoria odierna per riaprire definitivamente la serie.

OMNISPORT | 27-04-2021 21:17