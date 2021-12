Eurolega: il Real risponde al Barcellona, colpo del Baskonia

23-12-2021 23:08

Orfana del match tra Zalgiris e Olimpia , rinviato a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato nel gruppo squadra di Milano, la 17ª giornata della regular season di Eurolega ha visto disputarsi quattro partite nella serata di giovedì, dopo i tre match di mercoledì tra i quali la sofferta vittoria del Barcellona dopo un supplementare contro Kazan.

Spicca il successo del Real Madrid , che è riuscito a tenere il passo del Barcellona superando un Cska che ha comunque reso difficile la vita ai Blancos, a propria volta condizionati da un elevato numero di positività: il Real, sotto all’intervallo lungo, è stato trascinato dai 17 punti di Nigel Williams-Goss e dai 15 di Walter Tavares.

Villeurbanne supera in volata il Fenerbahce superandolo in classifica e fermando a quattro la serie di sconfitte consecutive, bene anche Olympiacos e Zenit , che staccano in classifica Milano rispettivamente in terza e quarta posizione, mentre il colpo della giornata è del Baskonia , che grazie ai 30 punti di Wade Baldwin rovina il Natale al Bayern di Andrea Trinchieri , ko in casa e giunto alla terza sconfitta consecutiva: tedeschi sempre più lontani dalla zona playoff.

L’Eurolega tornerà il 29 e 30 dicembre con i match della 18ª giornata.

Risultati:

Zenit-Maccabi 73-71

Bayern Monaco-Baskonia 76-81

Panathinaikos-Olympiacos 65-84

Real Madrid-Cska 71-65

Villeurbanne-Fenerbahce 84-82

OMNISPORT