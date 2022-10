14-10-2022 23:07

L’Olimpia cade al Forum nell’esordio casalingo di Eurolega: è una gara che comincia in salita, perché il -14 del primo tempo (13 rimbalzi a 6 per i tedeschi e 0/4 triple dei milanesi) si dilata a -17 e solamente gli squilli in difesa di Tonut, Hines e Voigtmann consentono alle Scarpette Rosse di chiudere il primo tempo sul 30 a 38, col rimpianto di aver commesso qualche errore di troppo sotto canestro.

Sono le triple in serie di Pangos a ridare fiato alla contesa nell’ultimo quarto, con Melli che ha addirittura la palla della vittoria: il 70 pari significa tempi supplementari.

Le squadre faticano a segnare, eccezion fatta per Shields e Blatt, autore quest’ultimo delle triple che scavano il solco (74-80) conclusivo.

Questo il tabellino:

Olimpia Milano – Melli 6, Pangos 16, Hall 3, Shields 15, Hines 10; Tonut 5, Davies 6, Thomas, Baron 8, Voigtmann 5. N.e.: Ricci, Biligha. All.: Messina

Alba Berlino – Smith 13, Olinde 9, Sikma 6, Blatt 10, Koumadje 6; Procida 8, Wetzell 10, Mattisseck, Schneider 5, Thiemann 6, Zoosman 4. N.e.: Delow. All.: Gonzalez