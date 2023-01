Eurolega, l'Olimpia ancora in trasferta sfida l'Alba Berlino

09-01-2023 17:07

L’Olimpia, ancora trasferta, va a Berlino per l’Eurolega, completando una settimana “on the road”, ma senza pause successive perché questa è anche la prima settimana del 2023 con doppio impegno europeo (venerdì a Milano ci sarà lo Zalgiris Kaunas).

Milano è 4-5 in trasferta e prova a riequilibrare il proprio record dopo la sconfitta di Atene. L’Alba, dopo dieci sconfitte consecutive, ha vinto le ultime due gare prima a Villeurbanne e poi contro Baskonia in casa. In altre parole, dopo un periodo di difficoltà, l’Alba si è risollevato e adesso è annunciata in eccellenti condizioni (ha vinto a Monaco nel week-end) con il suo roster profondo e un attacco che produce 81.4 punti di media spingendo sui ritmi e la transizione.

L’Olimpia ha perso al Pireo, ma ha vinto tre delle ultime quattro. Nei tre doppi turni precedenti ha ottenuto tre vittorie e tre sconfitte, paradossalmente ha vinto due volte quando ha giocato solo fuori casa e perso due volte quando ha giocato solo in casa. Non ci saranno neanche a Berlino gli infortunati Shavon Shields, Kevin Pangos e Gigi Datome.

Melli ha spiegato: “Affrontiamo in trasferta una squadra che è tornata a brillare dopo un periodo difficile, organizzata, profonda e competitiva. Noi dopo tre vittorie in fila e la sconfitta di Atene abbiamo bisogno di giocare 40 minuti di grande attenzione e intensità sui due lati del campo. Mi aspetto una gara equilibrata in cui le piccole cose come sempre in Eurolega faranno la differenza”.