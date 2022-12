Eurolega, l'Olimpia Milano non sa più vincere: Messina punge le sue guardie

01-12-2022 22:53

L’Olimpia Milano non sa più vincere in Eurolega. I ragazzi di Ettore Messina sono usciti sconfitti da Vitoria ed è arrivata così la settima sconfitta consecutiva per i campioni d’Italia in carica, a secco da oltre un mese in Europa. Il Baskonia si è imposto 78-62, nonostante la doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi di un ritrovato Davies, l’unico a salvarsi insieme a Hall.

L’EA7 Armani proverà a riscattarsi domenica in campionato a Sassari, poi ci sarà la delicata trasferta di Atene dell’8 dicembre nella tana del Panathinaikos per provare a interrompere la striscia negativa in Eurolega. Una missione non certo semplice.

Queste le parole di Ettore Messina al termine: “É molto dura così, abbiamo perso anche Luwawu-Cabarrot per infortunio. Stiamo giocando con un pacchetto guardie che non è proprio quello dei sogni. Abbiamo grossi problemi ad oggi. Se tutti non giocano bene, non riusciamo ad avere ad una prestazione di livello. Anche stasera qualcuno ha giocato bene, qualcuno ha giocato male. La cosa importante è ora mantenere la nostra posizione in campionato, poi cercheremo di fare il massimo in tutte le partite.”