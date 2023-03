Eurolega, l'Olimpia Milano si ferma: passa il Real Madrid

Dopo sei vittorie consecutive la squadra di Messina perde in casa degli spagnoli 91-87 dopo una gara tirata.

16-03-2023 23:26

La gara era davvero complicatissima e alla fine dopo sei successi consecutivi si è interrotta la striscia vincente in Eurolega dell’Olimpia Milano di coach Ettore Messina. Nel match del 29° turno della regular season, la squadra campione d’Italia in carica ha infatti perso 91-87 in casa degli spagnoli del Real Madrid, secondi in classifica.

Partita molto tirata fra le due formazioni con diversi capovolgimenti di fronte. I padroni di casa hanno chiuso avanti il primo quarto di un solo punto: 24-23. Nel secondo parziale molto bene Tonut e Napier per l’Olimpia, che ha ceduto un altro punticino: 42-40 per il Real Madrid all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto Milano ha ripreso alla grande ed è passata anche avanti grazie a Baron e Davies, salvo però cedere nel finale e farsi superare: 67-66 per gli spagnoli a dieci minuti dalla fine. Nell’ultimo periodo l’Olimpia si è rifatta sotto anche con Pangos e Voigtmann. Dopo la parità a 84, c’è stato un piccolo crollo finale per il 91-87 conclusivo del Real Madrid.

Per la squadra di Mateo Chus il top-scorer con 27 punti è stato Dzanan Musa. Shabazz Napier il migliore dell’Olimpia a quota 17. Vittoria numero 20 per il Real Madrid, secondo a una gara di distanza dall’Olympiacos. 12 vinte e 16 perse invece per Milano, a tre partite di ritardo dall’ottavo e ultimo posto utile per i playoff.