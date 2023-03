Eurolega, l'Olimpia sbanca Istanbul e tiene vivo l'obiettivo playoff

Le 'Scarpette Rosse' prendono il largo nel terzo quarto contro il Fenerbahce: venerdì sotto con il Bayern Monaco.

21-03-2023 20:23

Con una grande prestazione di Napier, l’Olimpia dimentica la sconfitta contro la Virtus Bologna e si rituffa nell’Eurolega innaffiando le residue speranze di playoff.

La vittoria nel recupero del match rinviato per il terremoto che ha colpito la Turchia consente ai ragazzi di Ettore Messina di portarsi a -2 dall’ottavo posto, alimentando i rimpianti per un girone di andata sottotono: contro i gialloblu, che rimangono in partita grazie a Motley, la partenza è promettente; è Tonut a tessere il primo divario della serata, con Ricci e Mitrou-Long preziosi nelle rotazioni. L’Olimpia preme sull’acceleratore delle triple, mentre il Fenerbahce replica con i rimbalzi offensivi: si va a riposo con il punteggio in equilibrio. Sono Luwawu-Cabarrot e Napier a definire la fuga nel terzo quarto: massimo vantaggio di +14 e freddezza nel contenere il ritorno della truppa di Guduric, con Baron trascinatore finale.

Questo il tabellino:

Fenerbahçe-Olimpia 75-82 (18-23, 35-37, 52-61)

Fenerbahçe: Motley 22, Wilbekin 7, Hayes-Davis, Biberovic 2, Calathes; Hazer, Edwards 16, Bjelica 4, Mahmutoglu, Guduric 19, Booker 5. N.e.: Jekiri. Allenatore: Itoudis.

Olimpia: Luwawu-Cabarrot 19, Tonut 6, Melli, Napier 26, Voigtmann 8; Davies 3, Thomas 2, Mitrou-Long 3, Baron 8, Ricci 3, Hines 4. N.e.: Alviti. Allenatore: Messina.

Venerdì le ‘Scarpette Rosse’ tornano in campo, ricevendo il Bayern Monaco guidato da Trinchieri.