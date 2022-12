Eurolega, la Virtus Bologna batte l'Alba Berlino

14-12-2022 22:52

Dopo il crollo in Greca e la prima sconfitta in campionato firmata Scafati, la Virtus Bologna ritrova la vittoria in Europa, fermando a 4 la serie di sconfitte di fila.

E’ una partita che i ragazzi di Scariolo hanno condotto con piglio, gestendo il solco scavato nel secondo quarto contro un avversario poco esperto: buona la prestazione dei lunghi Bako e Jaiteh, con Hackett protagonista nel terzo quarto, quando i berlinesi provavano a ricucire lo strappo; la rimonta riesce poi sino al -6, ma Shengelia e Teodosic chiudono la pratica con triple e stoppate.

Virtus Bologna-Alba Berlino 85-76 (18-15, 40-29, 63-52, 85-76)

Virtus Bologna: Cordinier 4, Mannion ne, Belinelli ne, Pajola 2, Bako 10, Jaiteh 13, Lundberg 2, Shengelia 9, Hackett 13, Mickey 5, Weems 16, Teodosic 11. Allenatore: Scariolo

Alba Berlino: Lo 4, Procida 5, Smith 14, Delow 3, Schneider ne, Olinde 11, Koumadje 11, Thiemann 4, Sikma 16, Lammers 2, Blatt, Zoosman 6. Allenatore: Gonzalez

Venerdì le Vu nere ricevono il Maccabi Tel Aviv, che ha espugnato il Forum ieri.