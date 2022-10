Eurolega, la Virtus Bologna cerca l'impresa a Madrid

26-10-2022 19:11

Coach Scariolo punta a presentare in Eurolega un po’ della Virtus Bologna che procede spedita (e a punteggio pieno) in Serie A, ma è consapevole che la trasferta a Madrid contro i vice-campioni in carica sia una sorta di Everest da scalare: “Negli ultimi anni si sono mantenuti ai massimi livelli, giocando varie Final Four. Sarà una sfida complicata, ma abbiamo fatto alcuni miglioramenti nelle ultime settimane, lavorando sulla coralità della squadra e dando così una crescita di forma a qualche ragazzo. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, trattare bene la palla, prendere buoni tiri e fare un buon numero di rimbalzi in difesa. L’obiettivo è avere maggiori minuti di buona pallacanestro: questo non basterà da solo contro il Real, è chiaro”.

Fa da eco all’allenatore bresciano Alessandro Pajola: “Andremo in trasferta contro una squadra di esperienza, fisica e profonda, ma siamo motivati a fare l’impresa”.