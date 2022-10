Eurolega, la Virtus torna a vincere dopo 15 anni: 66-63 al Bayern

13-10-2022 23:15

Torna a sorridere la Virtus Bologna. Dopo la sconfitta contro il Monaco al debutto, la formazione di Scariolo ritrova il successo in Eurolega a quindici anni dall’ultima volta, battendo 66-63 un Bayern Monaco impreciso nei momenti essenziali.

Si tratta di una vittoria fondamentale per i bolognesi, che avevano toccato il picco di +10 prima che il club allenato da Trinchieri era arrivato ad un soffio dal pareggio. Le giocate di Teodosic e Lundberg hanno garantito 26 punti (13 punti realizzati a testa da entrambi).

Oltre ai canestri decisivi di Lundberg, hanno avuto un ruolo importante le giocate di Teodosic e Bako, che hanno firmato lo scatto virtussino. Al Bayern non bastano i 16 punti di Weiler-Babb e i 15 di Lucic, in una serata dal 25% da due punti per la formazione di Trinchieri.

Il prossimo impegno per i bolognesi sarà a Verona sabato 15 alle 20.30 (anticipo di campionato)

Tabellino

VIRTUS BOLOGNA 66

BAYERN MONACO 63

VIRTUS BOLOGNA: Hackett 8, Lundberg 13, Ojeleye 7, Mickey 6, Jaiteh 3; Teodosic 9, Pajola 2, Weems 9, Bako 6, Belinelli 2, Cordinier 1, Mannion. All. Scariolo.

BAYERN MONACO: Weiler-Babb 16, Walden 5, Lucic 15, Rubit, Hunter 5; Jaramaz 7, Gillespie 3, Obst 6, Winston 6, Zipser; George, Wimberg. All. Trinchieri.

Arbitri: Belosevic, Jimenez, Dragojevic.

Note: parziali 24-16, 34-32, 56-51,