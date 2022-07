Eurolega, l'ex Milano Nunnally firma con il Partizan

13-07-2022 22:23

Continuano a susseguirsi colpi roboanti nel mercato delle big del basket europeo. L’ultimo in ordine di tempo? La firma di James Nunnally con il Partizan di Belgrado di Zeljko Obradovic.

Nunnally – vecchia conoscenza del basket italiano, avendo vinto il premio di miglior giocatore della stagione 2015/16 in maglia Scandone Avellino, per poi far ritorno in Italia nel 2019 all’Olimpia Milano – rinforza l’organico della corazzata serba, che pochi giorni fa ha firmato un altro ex giocatore NBA: l’australiano Dante Exum.

Dopo un 2021/22 positivo trascorso con la maglia del Maccabi Tel Aviv, Nunnally ritrova dunque Obradovic, che già lo aveva allenato ai tempi del Fenerbahce. Insieme, i due vinsero l’Eurolega nel 2017. La prima – e fin qui unica – della guardia/ala statunitense, che proprio domani compirà 32 anni. La nona, per l’allenatore serbo, che evidentemente vuole chiudere la carriera a quota 10. Impresa molto difficile, ma non impossibile per uno come lui.

Intanto, dall’altra parte di Belgrado, la Stella Rossa ha ufficializzato il rinnovo del suo capitano e giocatore simbolo Branko Lazic. Il serbo, alla Stella Rossa dal 2011, si è vincolato ai biancorossi per altre due stagioni.