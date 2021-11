Eurolega, l'Olimpia crolla in casa contro l'Olympiakos

26-11-2021 22:26

Pesante sconfitta per l’Olimpia Milano nella dodicesima giornata di Eurolega: la squadra di Ettore Messina è stata nettamente battuta per 93-72 dall’Olympiakos al Forum.

Si tratta del terzo ko consecutivo per i meneghini, il più doloroso dopo le sconfitte contro lo Zenit San Pietroburgo e l’Unics Kazan: comincia a suonare un campanello d’allarme in casa Olimpia dopo lo strepitoso avvio di torneo.

Milano paga un primo tempo pessimo, all’intervallo si ritrova sotto di 15 punti (60-45). Nella ripresa la squadra di Messina migliora in difesa ma non riesce a riavvicinarsi ai greci, che gestiscono il risultato e chiudono con un margine rassicurante, allungando nel finale.

Shields è l’unico a tenere in piedi Milano con 26 punti, 12 per Datome. Per l’Olympiakos i top scorer sono Larentzakis con 18 punti, Dorsey con 14.

OMNISPORT