Eurolega, Melli: "Non possiamo essere questi"

23-11-2022 09:53

La quinta sconfitta di fila in Eurolega destabilizza l’ambiente delle Scarpette Rosse, il capitano Nicolò Melli suona la carica: “Non è andato bene tutto, l’atteggiamento, la fase difensiva, la fase offensiva.. Non c’è molto da dire, bisogna fare: l’impegno c’è, ma i risultati non arrivano. Purtoppo non ho la soluzione, ci vorrà l’impegno migliore da parte di ognuno di noi: adesso sfideremo il Fenerbahce, che al momento è la squadra più forte del torneo. Quando piove sul bagnato, è così: sarà però l’opportunità di dimostrare quanto meno il carattere, perché non possiamo essere questi”.

Sinora la stagione europea dell’Olimpia è negativa: solamente 3 successi e 6 sconfitte, a differenza dei turchi che hanno perso solamente una gara.