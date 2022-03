Eurolega, Messina dopo Real-Olimpia: "Llull ci ha fatto male"

10-03-2022 23:31

L’Olimpia Milano torna sconfitta da Madrid, dopo un bel match vinto dal Real 92-88 al supplementare. Ai microfoni televisivi, Ettore Messina ha rilasciato un commento a caldo dopo la fine del match.

Queste le parole del tecnico: “Abbiamo avuto una opportunità nell’ultimo quarto per vincere la partita, non l’abbiamo sfruttata. Non siamo stati la squadra più intelligente in campo, non sono stato il coach più intelligente in campo. Quello che ci ha fatto male: Sergio Llull. Ha giocato una grande gara, come è capace di fare da vero campione, e ha meritato di vincere.”

