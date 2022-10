Eurolega, Messina elogia Melli: "Dopo l'infortunio di Shields ha giocato da campione"

20-10-2022 23:18

Continua il filotto dell’Olimpia Milano formato ‘formato’ trasferta e dopo martedì Ettore Messina vince un’altra volata, stavolta per 83 a 81: “E’ stata una partita punto a punto per l’intero secondo tempo e la squadra ha gestito molto bene il finale, con Baron autore di un grande canestro e un filo di fortuna sugli errori di Weiler-Babb” ammette il coach Campione d’Italia “Ci preoccupa l’infortunio di Shields, a quel punto Melli ha preso la scena giocando da campione. Il Bayern ha giocato bene come pensavamo e ci è riuscito anche dopo l’infortunio di Hunter: è stata una partita equilibrata e siamo stati fortunati a vincerla”.