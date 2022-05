Eurolega: Micic affonda l'Olympiakos allo scadere, Efes ancora in finale

19-05-2022 21:20

Alla Stark Arena di Belgrado è andata in scena la prima giornata delle Final Four di Eurolega .

Nella prima semifinale i campioni in carica dell’ Anadolu Efes Istanbul hanno battuto per 77-74 l’ Olympiakos Pireo . Decisivo Vasilije Micic , autore di 15 punti, 6 rimbalzi e 9 assist ma soprattutto della tripla allo scadere che ha regalato ai suoi il pass per la loro terza finale consecutiva. I primi due quarti sono equilibratissimi ed è l’Olympiakos ad arrivare all’intervallo lungo avanti 43-42 dopo aver avuto un vantaggio massimo di 7 lunghezze.

I turchi però cambiano marcia nel terzo quarto arrivando sul +11 con un parziale di 14-3 ma i greci rimontano e chiudono il parziale a -3 sul 63-66. Negli ultimi dieci minuti sono i campioni in carica a essere quasi sempre avanti ma Hassan Martin pareggia per l’Olympiakos quando mancano 20 secondi alla sirena. Infine, la tripla di Micic che regala il successo ai turchi, per i quali Shane Larkin ha aggiunto inoltre 21 punti e 7 rimbalzi.

OMNISPORT