Eurolega, Milano domina l'Olympiakos capolista al Forum

Grande successo per la squadra di Ettore Messina

03-03-2023 22:37

Strepitoso successo per l’Olimpia Milano in Eurolega: la squadra di Messina centra la sua quarta vittoria consecutiva superando in casa l’Olympiakos capolista, battuto nettamente al Forum di Assago per 83-62.

Grande prestazione dei meneghini che all’intervallo lungo chiudono avanti di tre punti sui greci (35-32). Nel terzo quarto Milano vola via con uno schiacciante parziale di 12-0, poi Baron con le sue triple mette al sicuro il risultato portando i padroni di casa fino al +15. Olimpia in allungo anche nel finale di partita, si chiude 83-62 con Long e Melli sugli scudi.

Trascinatore di Milano Baron con 18 punti, Melli ne mette 10. In classifica l’Olympiakos viene raggiunto in vetta da da Barcellona e Real Madrid, Milano risale al 14esimo posto.