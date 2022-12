Eurolega, Milano torna vincere dopo 9 ko consecutivi: battuta la Stella Rossa

15-12-2022 21:43

All’Aleksandar Nikolic Hall, l’Olimpia Milano interrompe una striscia negativa di nove sconfitte consecutive in Eurolega vincendo col punteggio di 71-67 contro la Stella Rossa di Belgrado, formazione capace di vincere sei partite di fila nella competizione europea.

Vittoria al cardiopalma quella di Milano, che nell’ultimo quarto passa da un comodo +18 a un terribile +2, segno che serve ancora lavorare parecchio sull’aspetto psicologico. Dall’arrivo di coach Dusko Ivanovic la Stella Rossa non aveva ancora perso in Eurolega, ottima prova per Milano che regge tutta la partita, salvo poi crollare nel finale.

Con l’ALBA Berlin ora all’ultimo posto, questo successo è una botta di fiducia in vista del prossimo doppio impegno al Forum di Assago con AS Monaco e Valencia.

I roster delle due squadre:

Stella Rossa: Vildoza 16, Lazic 5, Dobric 5, Kuzmic, Bentil 5; Holland 2, Lazarevis, Mitrovic 2, Radulijca, Markovic, Petrusev 20, Nedovic 12. All.: Ivanovic.

Milano: Davies 15, Luwawu-Cabarrot 5, Melli 5, Baron 19, Hall 11; Mitrou-Long 5, Ricci 5, Hines 6, Voigtmann. N.e.: Biligha, Baldasso, Tonut. All.: Messina.