Eurolega, Olimpia ancora ko tra i fischi: "Avanti con Messina"

13-12-2022 22:48

Ancora una sconfitta per l’Olimpia Milano in Eurolega, la nona consecutiva nella massima competizione continentale. La squadra di Messina è stata battuta al Forum per 71-77 al Maccabi Tel Aviv, ed è uscita dal campo tra i fischi dei propri tifosi.

Milano è desolatamente ultima in classifica, non sono bastati i 18 punti di Billy Baron e i 14 di Luwawu-Cabarrot, per il Maccabi il top scorer è Lorenzo Brown con 20 punti.

Il coach Ettore Messina resta in ogni caso al suo posto. Lo ha confermato il presidente dell’Olimpia Dell’Orco prima del match: “L’Olimpia Milano va avanti con Ettore Messina. Senza se e senza ma. Siamo d’accordo anche per l’anno prossimo. Il suo sfogo è stato un semplice momento di scoramento ma da parte della proprietà c’è il massimo supporto”, sono state le parole all’Ansa.