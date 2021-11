Eurolega, Olimpia Milano devastante col Fenerbahce

12-11-2021 20:30

Tutto facile per l’Olimpia Milano in Turchia. I ragazzi di Ettore Messina battono 43-68 il Fenerbahce, confermando il primo posto in Eurolega.

L’Olimpia inizia subito alla grande il primo quarto partendo con un 5-0 firmato Datome. Scatenato anche Melli, che trascina gli ospiti sull’11-1 ma tutta la squadra è ispirata. I ragazzi di Messina vanno a canestro facilmente, portandosi addirittura sul 19-1 dopo una tripla di Rodriguez. All’inizio del secondo quarto la musica non cambia, 32-5 diventa il massimo vantaggio per Milano. Si svegliano i padroni di casa con un parziale di 8-0, ma il distacco resta di 20 punti.

Gioco corale pazzesco dell’Olimpia, in tanti vanno a canestro sia dalla distanza che in area. Alle danze partecipa anche Shields, a 10′ dalla fine i ragazzi di Messina sono avanti 29-62, il match è praticamente chiuso. All’inizio dell’ultimo quarto l’Olimpia rallenta un attimo e subisce, poi gestisce senza problemi fino alla fine senza però macinare canestri come in precedenza. La partita si chiude 43-68, Olimpia devastante nel primo e nel terzo periodo.

