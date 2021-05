Eurolega, Olimpia Milano in festa: è alle Final Four

Dopo un’attesa lunga ben 29 anni, l’Olimpia Milano si prende la Final Four dell’Eurolega. Avviene dopo un soffertissimo 92-89 in gara 5 contro il Bayern. E anche l’ultimo atto della sfida con i bavaresi è tutt’altro che facile per i ragazzi di coach Messina.

Il Bayern parte infatti fortissimo e si porta sull’8-2. Datome guida però i suoi alla riscossa, e Milano ritrova la parità sul 14-14. Qui sale in cattedra Shavon Shields, che si rivelerà a fine partita il vero e proprio mattatore della serata grazie ai suoi 34 punti finali. Ed è il secondo quarto quello in cui Milano si regala l’accelerazione poi decisiva, portandosi anche sul +11.

A metà del terzo periodo il punteggio recita 63-47 Milano. Il Bayern si rialza e centra un parziale di 6-0, stroncato dal solito Shields che solo in questo quarto si porta a casa qualcosa come 12 punti. Solo nel finale del quarto periodo l’Olimpia stacca la spina, ritrovandosi in pochi minuti dal +15 al +6, che diventa solo +3 in un ultimo minuto al cardiopalma. Ma la difesa meneghina tiene e la Final Four è realtà.

OMNISPORT | 04-05-2021 23:24