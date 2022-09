Eurolega, Olimpia-Virtus fa già discutere: l'appello di Scariolo

26-09-2022 18:04

Archiviata con qualche rimpianto l’avventura agli Europei della nazionale di Gianmarco Pozzecco, capace di eliminare la Serbia e di far tremare la Francia nei quarti di finale, per il basket è tempo di iniziare la stagione dei club.

Il campionato inizierà nel primo weekend di ottobre, preceduto dalla Final Four di Supercoppa, ,ma l’attesa è già tutta per l’Eurolega, dove per la prima volta nella storia, almeno con il format attualmente in uso, le squadre italiane in lizza saranno due, Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Nello scorso mese di luglio è stato pubblicato il calendario della prima fase: il destino ha collocato il derby italiano d’andata per venerdì 11 novembre al Forum, lo stesso giorno in cui è in calendario Italia-Spagna, match valevole per le qualificazioni al Mondiale 2023.

Una contemporaneità che riporta alla luce l’annoso tema dei rapporti tra la federazione internazionale e l’Eurolega e che sarà ingestibile non solo perché il coach della Virtus, Sergio Scariolo, è anche il ct della Spagna.

Nella prima conferenza stampa della stagione il ct campione d’Europa ha posto il problema sul tavolo: “Ritengo ci siano già delle riflessioni in corso per sfalsare le due gare. La coincidenza è davvero curioso, ma sono molto fiducioso sul fatto che si troverà una soluzione. Lo sono moderatamente invece sul fatto che Eurolega e Fiba si siedano ad un tavolo per arrivare ad un accordo più esteso, perché il calendario è solo il problema più appariscente”.