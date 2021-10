Eurolega: poker dell'Olimpia, sconfitti i campioni d'Europa

15-10-2021 22:34

Quarta vittoria su quattro partite di Eurolega per l’Olimpia Milano, che ha piegato al Forum i campioni d’Europa dell’Anadolu Efes per 75-71 al termine di una gara altalenante: dopo il grande avvio dei turchi, la squadra di Messina ha dominato nella parte centrale ma poi ha sofferto nel finale del match il ritorno degli uomini di Ataman.

Top scorer Delaney con 16 punti per Milano, Micic con 17 per l’Efes. In doppia cifra per l’Armani anche Hall (13), Shields (12) e Datome (11).

Grazie a questo risultato, l’Olimpia è prima in classifica con il Barcellona con 4 gare vinte, mentre l’Efes resta clamorosamente all’ultimo posto, ancora fermo a quota 0 insieme al Bayern Monaco e allo Zalgiris Kaunas.

LA GARA

E’ migliore l’approccio dei campioni d’Europa, che all’inizio del secondo quarto toccano il vantaggio di +8. Messina chiama e ottiene la reazione perentoria della squadra, che aggiusta la mira e con un parziale di 14-0 ribalta la partita grazie alle giocate di Mitoglou, Shields e Delaney. Prima dell’intervallo lungo i meneghini sono avanti di 6 punti, 42-36.

Milano nettamente superiore nel terzo quarto, condotto con autorità: i padroni di casa si portano sul +14 anche grazie a due triple di fila di Datome e sembrano in controllo del match. Il drastico calo di tensione all’inizio dell’ultimo quarto riporta invece in partita i turchi, che arrivano fino al -4: Hall e Mitoglou dall’arco e i liberi di Delaney tengono a distanza l’Efes e permettono alla squadra di Messina di chiudere il match con meno patemi.

