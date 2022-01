Eurolega, Polonara: "Aveva torto chi pensava che non fossi adatto a questo livello"

27-01-2022 15:56

La scorsa stagione Achille Polonara ha vissuto una vera e propria esplosione. Dopo aver archiviato un’estate ricca e importante, che lo ha visto protagonista anche in maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, anche l’Eurolega ha dedicato uno spazio alla crescita sempre più netta dell’ala azzurra che dopo aver trascorso ben due anni in terra basca, ha ulteriormente alzato la pressione trasferendosi al Fenerbahçe.

“Per me giocare in Eurolega è una grande motivazione. L’anno scorso ho avuto la possibilità di giocare tanti minuti e mi sono sempre fatto trovare pronto per esprimere il mio potenziale e il mio livello. Volevo dimostrare che tutti quelli che pensavano che non fossi un giocatore adatto per l’Eurolega, in realtà, avevano torto. Sono un tipo di giocatore che fa tutto con grande energia e intensità. Non faccio niente di speciale, ma mi concentro su quello che serve per vincere le partite”.

“È stato molto difficile lasciare Baskonia, ma ho avuto un’altra grande possibilità da un’altra parte, e l’ho presa al volo. Il Fenerbahçe è una squadra ambiziosa, che vuole vincere trofei. Vuole essere una squadra importante a livello nazionale e in Europa. I tifosi sono i più caldi d’Europa. Per un giocatore, è la miglior situazione possibile”.

Queste le parole dell’ala azzurra con cui ha voluto raccontare la sua nuova esperienza.

