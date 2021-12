Eurolega: riscatto Fenerbahce, Real Madrid in volata

02-12-2021 22:56

Serata ricca di partite interessanti ed equilibrate in Eurolega, che ha visto disputarsi le prime cinque gare del 13° turno.

Il Real Madrid si regala una notte da capolista solitaria, in attesa dell’impegno del Barcellona in casa contro i campioni in carica dell’Efes, ma la squadra di Laso ha dovuto soffrire più del previsto per avere ragione del Maccabi Tel Aviv, piegato solo in volata: finisce 72-70 con rimonta thriling nel quarto quarto dopo che gli israeliani erano andati all’ultimo riposo sul +6 e canestro decisivo di Guerschon Yabusele a 3″ dalla fine.

Per il francese 15 puntoi come per il connazionale Thomas Heurtel.

Terza vittoria consecutiva per il Cska, che non fatica contro il Panathinaikos e prosegue la risalita in classifica, mentre respira il Fenerbahce: la formazione di Sasha Djordjevic ferma a quatto la serie di sconfitte di fila acuendo la crisi di Monaco, rivelazione della prima parte della stagione. Jan Vesely trascinatore con 20 punti e 10 rimbalzi.

Prezioso successo per il Bayern di Andrea Trinchieri su Lione (19 punti per Rubit, 18 per Lucic), mentre lo Zalgiris vince e affossa Baskonia, al quale non bastano i 12 punti di Fontecchio in 25 minuti: i lituani agganciano il Panathinaikos all’ultimo posto.

Risultati:

Bayern Monaco-Villeurbanne 73-65

Cska-Panathinaikos 97-77

Fenerbahce-Monaco 96-86

Real Madrid-Maccabi Tel Aviv 72-70

Zalgiris-Baskonia 72-68

