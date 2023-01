Eurolega, Scariolo pronto a sfidare l'Olympiacos

11-01-2023 20:45

Dopo lo scivolone contro lo Zalgiris Kaunas, la Virtus Bologna è chiamata a rialzare la testa.

L’avversario che sarà di scena domani sera al PalaDozza non è però dei più comodi e Sergio Scariolo lo sa: “L’Olympiacos probabilmente è la squadra che ha espresso nel girone di andata la pallacanestro migliore. Hanno una grande condivisione del pallone e molta energia in difesa; dovremo trattare bene la palla, perché loro sono tra le squadre abili a forzare le palle perse con alcuni giocatori, come Walkup, attenti sulle linee di passaggio. Dobbiamo far muovere la palla in maniera che la loro difesa sia meno efficace e prendere così buoni tiri. Davanti ai nostri tifosi sarà una bella prova, la partita va approcciata bene”.

Gli fa eco Toko Shengelia: “Conosciamo la forza della squadra che incontreremo domani, servirà mettersi alle spalle la sconfitta di ieri. Il segreto sarà giocare insieme e credere nelle nostre capacità, ricordando la gara di andata. Faremo di tutto per vincere”.