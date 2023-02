Eurolega: sonora sconfitta per la Virtus Bologna, 75-92 contro Barcellona

Per i bolognesi si interrompe la corsa ai Playoff di Eurolega

09-02-2023 23:08

Il Barcellona riscatta la pesante sconfitta dell’andata e si vendica alla Segafredo Arena battendo la Virtus Bologna con un secco 92-75 nella giornata 24 di Eurolega.

Gli ospiti dominano per quasi tutto l’incontro, andando addirittura sul +37 e vincendo con merito al fine di dimostrare di essere i favoriti al titolo stagionale in un match da 23 assist tirando col 48% da due e 15 su 30 da tre: Mirotic protagonista assoluto con 17 punti messi a segno, a seguire Abrines, 16, Jokubaitis, 13, e Laprovittola, 10.

Per la Virtus Bologna una serata no, che deve far riflettere la squadra di Scariolo soprattutto per il modo di affrontare gli avversari top: gli emiliani vengono surclassati nei periodi centrali, (22-52) e non basta il 10 su 18 da tre finale. Quattro i giocatori in doppia cifra: Jaiteh a 14 punti, Lundberg a 13, Belinelli con 12 e Shengelia con 10 punti. Teodosic, in campo solo 15 minuti, mette a segno solamente 3 punti.

Il Barcellona agguanta il Real Madrid con 16 successi, mentre Bologna scende a 11-13 a parimerito con la Stella Rossa, interrompendo così la rincorsa ai playoff.

Segafredo Virtus Bologna – FC Barcellona 75-92

Virtus Bologna: Mannion 6, Belinelli 12, Pajola, Bako 8, Jaiteh 14, Lundberg 13, Shengelia 10, Hackett, Mickey 3, Weems 6, Teodosic 3, Abass ne. All. Scariolo.

Barcellona: Sanli, Vesely 4, Martinez, Kalinic 9, Satoransky 1, Laprovittola 10, Abrines 16, Higgins 9, Tobey 7, Jokubaitis 13, Mirotic 17, Nnaji 6. All. Jasikevicius.