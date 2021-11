Eurolega, terzo doppio turno infrasettimanale: Olimpia nella tana dell’Unics

16-11-2021 20:51

Per la terza volta questa stagione l’Eurolega propone il doppio turno, impegno molto dispendioso che l’Olimpia Milano, contrariamente a quanto accaduto in precedenza, giocherà sempre in trasferta.

Mercoledì e venerdì infatti la compagine meneghina scenderà in campo in Russia affrontando prima l’Unics Kazan (record di 4 vittorie e 5 sconfitte) e poi lo Zenit San Pietroburgo (6-3).

Tornare in Italia con due vittorie permetterebbe all’Olimpia di rafforzare il proprio status in Europa e le proprie certezze, una missione questa che, per quanto stimolante, non sarà affatto semplice da portare a termine.

Prima di tutto infatti ci sarà da battere l’Unics, squadra che, tra VTB League e Eurolega, viene da 3 vittorie consecutive.

“Dopo una partenza difficile, Kazan è migliorata costantemente sotto la guida di Coach Perasovic. Di recente, ha vinto alcune partite e, più importante, sta giocando con gerarchie chiare e la chiara comprensione da parte di tutti di quale sia il ruolo di ogni giocatore” ha dichiarato alla vigilia coach Ettore Messina.

“Fronteggiamo una difesa molto organizzata e aggressiva contro cui limitare il numero di palle perse sarà decisivo per tentare di vincere su un campo difficile” ha sostenuto deciso l’allenatore milanese.

