01-03-2022 22:14

Nelle uniche due partite della regular season di Eurlega giocate oggi lo Zalgiris Kaunas ha sconfitto in trasferta il Panathinaikos per 96-83, il Maccabi ha battuto in casa il Baskonia Vitoria per 94-93. Non si sono disputati i due match con squadre russe coinvolte, Zenit San Pietroburgo-Asvel Villeurbanne e Milano-Unics Kazan.

OMNISPORT