Eurolega: vittorie casalinghe pesanti per Barcellona e Bayern

Lezione del Bayern Monaco al Maccabi in Eurolega. I padroni di casa hanno battuto 70-52 gli ospiti, dopo un primo tempo equilibrato nel secondo tempo non c’è stata praticamente storia. Grande vittoria casalinga anche del Barcellona, che spazza via il Panathinaikos 86-60. Blaugrana che allungano definitivamente già nel secondo quarto, vinto addirittura 28-10.

Vittoria esterna invece del Monaco sulla Stella Rossa per 91-80, grazie a una bella rimonta completata con uno splendido ultimo quarto. In classifica guida il Real Madrid, secondo posto per il Barcellona e terzo per l’Olimpia Milano. Quarto lo Zenit.

