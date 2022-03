Europa League 2021-2022, Atalanta-B.Leverkusen: le probabili formazioni

10-03-2022 08:32

Questa sera alle ore 21.00 andata degli ottavi di finale di Europa League per l’Atalanta. Allo Stadio Gewiss di Bergamo l’avversario degli orobici si chiama Bayer Leverkusen.

L’allenatore dell’Atalanta, Gasperini ritrova Rafa Toloi che era squalificato a Roma nell’ultimo match di campionato. Con lui nel reparto arretrato dovrebbero esserci Demiral e Djimsiti, con un turno di riposo dunque per Palomino. Stessa sorte per Koopmeiners e dunque spazio a Freuler e De Roon. In attacco si rivede Muriel dal primo minuto.

Tra gli ospiti invece non ci sarà una delle principali stelle di questa stagione, Patrick Schick. Il tecnico Seoane dovrebbe comunque schierare il suo solito 4-2-3-1 con Alario nel ruolo di prima punta, supportato dai vari Diaby, Wirtz e Paulinho. Probabile panchina per Andrich.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Giu. Pezzella; Malinovskyi, Boga; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Kossounou, Tah, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; M. Diaby, Wirtz, Paulinho; Alario. Allenatore: Gerardo Seoane

OMNISPORT